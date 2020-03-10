Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı
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Sağlık Bakanlığı, Büyükçekmece, Yerel

Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı

Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı Büyükçekmece Belediyesi korona virüs karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı.

10.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:48
Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı

Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi korona virüs karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulamada kamu alanları başta olmak üzere camiler, kütüphaneler, kıraathaneler, minibüs ve taksi duraklarının iç ve dış dezenfekte işlemi yapıldı.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı Büyükçekmece Belediyesine bağlı sağlık ekipleri önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulama kapsamında kamu alanları başta olmak üzere, camiler, kütüphaneler, kıraathaneler, minibüs ve taksi duraklarının dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Komşu ülkelerde tehlikeli boyutlara ulaşması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda önemli çaba harcadığını belirten Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, "Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurum ve kuruluştan beklemeden vatandaşların yoğun olduğu alanları dezenfekte etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"Ortak olarak kullanılan birçok alanı dezenfekte etmeye başladık"

Korona virüsüne karşı aldıkları önlemlerden bahseden Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, "Kendi ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar bu alanda önemli bir çaba harcıyorlar. Biz de halkımızın yoğun bir şekilde kullandığı önce büyük camiler, sonra kütüphaneler, sosyal tesislerimiz, belediye binaları ve vatandaşlarımızın ortak olarak kullandığı birçok alanı sağlık ekiplerimizle beraber dezenfekte etmeye başladık. Bizim görevimiz her şeyi Sağlık Bakanlığı veya ilgili kurum ve kuruluştan beklemeden vatandaşların yoğun olduğu alanları dezenfekte etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı

Kaynak: İHA

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Büyükçekmece Belediyesi koronavirüse karşı dezenfekte işlemi başlattı

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