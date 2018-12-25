Büyükçekmece Belediyesi Kış Mesaisini Sürdürüyor

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni yol ve cadde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarında yeni yol ve kaldırım çalışması başlatan ekipler, Büyükçekmeceli vatandaşların taleplerine de anında cevap veriyor.

Yaz ayları boyunca pek çok sokak ve caddede rekor seviyede asfalt çalışması gerçekleştiren ve her yıl bir önceki yılın asfalt rekorunu kıran belediye ekipleri, havanın soğumasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için altyapı bakım, onarım, yol, kaldırım ve tretuvar çalışmalarına ağırlık verdi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi'nce sürdürülen çalışmalar kapsamında kar yağışına karşıda gerekli tedbirler alındı. Olası bir kar yağışında vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmaması için yapılan pek çok çalışmanın yanında, kar yağışı boyunca nöbet tutacak ve hemen müdahale edecek ekipler, vatandaşların yardımına koşacak.

Çalışmalar 24 mahalleye yayıldı

Kar hazırlıklarının yanı sıra 24 mahallenin tamamına yaydıkları yol çalışmalarıyla hizmet maratonuna devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, Acil Bakım ve Onarım, altyapı ve üstyapı ekipleri sayesinde pek çok noktada farklı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çözüm masası vatandaşların ihtiyaçlarına anında yanıt veriyor

Büyükçekmeceli vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgede veya Büyükçekmece'de ihtiyaçları olan hizmeti Fen İşleri Müdürlüğü Çözüm Masası'yla iletişime geçerek karşılayabiliyor. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin tespit ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşen çalışmaların yanında vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik olarak yeni yol, kaldırım ve tretuvar yapımı, onarım, bakım ve altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Başkan Akgün: Vatandaşımız mağdur olmasın diye çok çalışıyoruz"

Başkan Dr. Hasan Akgün, yapılan çalışmalarda önceliğin vatandaşların acil ihtiyaçları olduğunu belirterek; "Belediyemizin çözüm masası 24 saat vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde hizmet veriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte mesaimizi arttırarak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına çok çalışıyoruz. Kış aylarının yollarımızı, kaldırımlarımızı, parklarımızı kısacası Büyükçekmece'mizi olumsuz etkilememesi adına ekip arkadaşlarım gece gündüz çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA