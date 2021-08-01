Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
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Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta

Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Timi (BAKUT), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangını söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Timi (BAKUT), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangını söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin BAKUT ekipleri, 2 adet tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 2 adet tanker, 1 adet kurtarma arazi aracı, 1 adet kurtarma personeli taşıyıcısı ve 26 kurtarma personeli ile orman yangının sürdüğü Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı nezaretinde görev yapan BAKUT ekibi, ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile bir araya gelerek bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra yangın bölgelerinde incelemelerde bulunan BAKUT, bölgede sürdürülen çalışmalara koordineli bir şekilde destek veriyor.

BAKUT'un Manavgat ve bölgesinde sürdürdüğü çalışmaları yakından takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Türkiye'de aynı anda meydana gelen büyük yangın felaketlerinin son derece üzücü olduğunu belirterek, "Maalesef ciğerlerimiz yandı ve hala yanıyor. Canlarımızı, canlılarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Öncelikle canını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Manavgat yangınından hemen sonra bölgeye BAKUT ekiplerimizi yönlendirdik ve sürdürülen çalışmalara destek veriyoruz. Bölgeden gelen bilgiler hiç iç açıcı değil ama biz çok güçlü bir ülkeyiz, kısa zamanda da elbirliğiyle yaralarımızı saracağız. Büyükçekmece Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da zor zamanlarda üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta
Büyükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekipleri Manavgat'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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