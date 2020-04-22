Büyükçekmece Belediyesi 23 Nisanı coşkuyla kutladı
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Büyükçekmece, 23 Nisan, Güncel, Haber

Büyükçekmece Belediyesi 23 Nisanı coşkuyla kutladı

Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını sosyal mesafeye uygun olarak coşkuyla kutladı.

22.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:43
Büyükçekmece Belediyesi 23 Nisanı coşkuyla kutladı

Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını sosyal mesafeye uygun olarak coşkuyla kutladı. Belediye binası önünde yapılan kutlama drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılı Büyükçekmece Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikle coşkuyla kutlandı. 20 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocukların yer almadığı etkinlikte, sosyal mesafe kuralına uygun bir kutlama yapıldı. Bando takımının gösteriyle devam eden etkinliğe Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'de katıldı.

"100. yıla yakışır çok güzel törenler icra edilecekti"

Etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Karnavallar şeklinde olacaktı 100. yıla yakışır çok güzel törenler icra edilecekti. Türkiye safında ama dünyanın mücadelesi bizim mücadelemiz korona virüsüyle olan mücadele bunu kısıtlamıştır. Bizde İstanbul'da sokağa çıkma yasağından önceki gün bu gün 22 Nisan günü Egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılını burada Kuvayi Milliye Parkında kutlayarak aynı zamanda sosyal medya üzerinden canlı yayınla halkımıza ulaştırdık. Daha sonra bantlarla yine halkımıza 23 Nisan gününden itibaren ulaştıracağız" dedi.

"Bu bizim şan ve şeref yılımızdır"

100. yılın çok anlamlı olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Akgün, "100. Yıl çok anlamlı bir yıl. Vatan işgal edilmiş. Kurtarılması için Anadolu da halk ayaklandırılıyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa bir taraftan halkı ayaklandırmak için mücadele verirken diğer taraftan da halk iradesine dayanmayan bir savaşın zaferle taçlandırılamayacağını biliyor. İşte bu nedenle vermiş olduğu kararla Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstanbul'dan umudunu kesen Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan 1923 günü toplanmasına karar veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve 23 Nisan 1923 günü saat 13.45 de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. 100. Yılı kutlu olsun. Bu bizim şan ve şeref yılımızdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 100. Yıl kutlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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