Büyükçekmece Belediyecilikte İstanbul'un En Geri Kalmış Yeri"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükçekmece belediyecilik bakımından şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiç bir şey yapmayıp, sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir." dedi.

Çavuşoğlu, Büyükçekmece'deki Eser Otel'de turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya geldiği toplantıda, turizmin Tükiye'nin geleceği olduğunu ve son 17 yılda bu anlanma önemli adımlar atıldığını söyledi.

Turizmin yanında Türkiye'nin sağlık turizminde de önemli mesafe kat ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Ancak sağlık turizminde hala istenilen seviyeye gelemedik. Bunun için çok ciddi çaba sarf etmeliyiz. 2023'e kadar potansiyelemizi tam olarak kullanabilirsek, 50 milyar dolar sadece sağlık turizminden para kazanabiliriz. Spor turizminde de potansiyelimizin çok gerisindeyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıya katılan turizmci ve ihracatçı iş insanları arasından mübadillerin de olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Mübadele nedeniyle o günlerde Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a giderken, oradaki Türkler de buraya geldi. Bu kardeşlerimiz döndüklerinde Türkiye'nin çeşitli yerlerine göç etti. Biz Türkiye olarak tüm azınlıklarına haklarını verirken Yunanistan, Batı Trakya Türklerine haklarını vermiyor. Bu konuda AİHM'in 3 ayrı kararı var. Bize insan hakları konusunda ders verenler, söz konusu Yunanistan olunca, 'kendi aranızda dayanışma olması lazım' deniyor. Yanlışta dayanışma olmaz. Tüm soydaşlarımızın haklarını, korumak bizim dış politikamızın önceliklerinden biridir. Tüm dünya ile ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Var olan sorunları aşmak için azami gayret gösteriyoruz. Girişimci ve insani dış politikamızda dünyanın sorunlarına duyarsız değiliz ama ülkemizin, tüm dünyadaki menfaatlerini en iyi şekilde savunabilmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda insani dış politikamızda da mağdurların ve ihtiyaç sahiplerinin hem sesi oluyoruz hem de onların yardımlarına ulaşıyoruz. O nedenle insani yardımlarda dünyada birinci sıradayız."

"Dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist gelmeye başladı"

Özellikle ekonomik ilişkilere çok önem verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Turizmde bunlardan biridir. Ülkemizin tanıtımı için çalışıyoruz. Bir çok ülkeyle vizelerin kaldırılması için çaba sarf ediyoruz. Diğer ülkelerin vatandaşlarına da bazen katı mütekabiliyet uyguluyoruz bazen de özellikle turizm etkilenmesin diye esneklikler gösteriyoruz. Gürcistan'dan sonra Ukrayna Moldova vatandaşları kimlikle seyahat edebilecek. Bizim vatandaşlarımız da aynı şekilde bu ülkelere kimlikle gidebilecek. Seyahatin de önündeki engelleri kaldırıyoruz. Nerede bir fırsat varsa iş adamlarımızın ondan faydalanması için çalışıyoruz. Ülkemizin hem yatırımda hem ticarette cazip bir ülke olması için çaba harcıyoruz.Bu gün dünyada Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı."değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, son zamanlarda dünyanın her yerinden Türkiye'ye turist gelmeye başladığını vurgulayarak, bu sayının artması için çalıştıklarını kaydetti.

Fuar ve kongre turizminin çok önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Büyükçekmece'ye fuar için gelenler, o kadar trafiği göze alıp, şehir merkezine gidiyor. Bunun nedeni ne? Bu sorunu giderecek olan da Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım'dır. İkisi ele ele verdikten sonra Büyükçekmece, sadece turizm açısından değil her bakımdan insanların yaşayacağı bir ilçe haline gelir. Büyükçekmece belediyecilik bakımından şu anda İstanbul'un en geri kalmış yerlerinden bir tanesi. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? 'Nasıl olsa beni seçecekler' anlayışı. 'Ben çalışsam da çalışmasam da nasıl olsa oy verecekler' anlayışıyla hiç bir şey yapmayıp sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. Ben bunu başka şehirlerde de gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, yerel yönetimlerde AK Parti'nin tevazu ve samimiyetle hizmet ettiğini dile getirerek, bu anlayışın parti kültüründen geldiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifak'ını sadece seçimler için değil, Türkiye'nin geleceği için kurduklarını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın İstanbul'a çok güzel hizmetleri olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Binali Beyi anlatmama gerek yok. Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkiye çağ atladı. Sizlerin desteğiyle Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım el ele verecekler hem Büyükçekmece hem de tüm İstanbul'da çok güzel hizmetler yapacaklar. Şehri çalışacak insanlara teslim etmek lazım." dedi.

"Büyükçekmece, İstanbul'un turizm bölgesi olacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal da Büyükçekmece'nin İstanbul'un turizm bölgesi olacağını vurgulayarak, "Büyükçekmece, İstanbul'un önemli ilçelerinden birisiydi. Bugün baktığımız zaman o önemi kaldı mı? İsteriz ki Büyükçekmece, İstanbul için de Türkiye için de daha önemli hale gelsin. O zaman turizmciler ve işadamlarımız için önemli hale gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA