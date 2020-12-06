Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı korona virüse yakalandı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim" ifadelerini kullandı .

Büyükçekmece Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün son yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Büyükçekmece Belediye Başkanımız sayın Dr. Hasan Akgün'ün hastanede tedavi sürecine başlanmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir" ifadeleri kullanıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: "Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı