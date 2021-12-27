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Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi

Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak 2022'de oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak 2022'de oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadalesinde Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol'u 2 Ocak 2022'de konuk edecekti. Büyükçekmece Basketbol'da 6 oyuncunun koronavirüs salgını sebibiyle karantina olmasından dolayı maçın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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