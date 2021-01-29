Büyükçekmece Basketbol, Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, Sloven basketbolcu Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Son olarak Fransa'nın Elan Chalon takımında forma giyen Sloven mili basketbolcu, daha önce Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Galatasaray'da oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük