Büyükçekmece Basketbol, Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Büyükçekmece Basketbol, Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı

29.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:49
Büyükçekmece Basketbol, Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, Sloven basketbolcu Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, Sloven basketbolcu Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Son olarak Fransa'nın Elan Chalon takımında forma giyen Sloven mili basketbolcu, daha önce Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Galatasaray'da oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükçekmece Basketbol, Jaka Klobucar'ı kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:56:34. #1.14#
title