Büyükçekmece Basketbol, Caner Erdeniz'i renklerine bağladı
Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, kısa forvet pozisyonunda görev yapan Caner Erdeniz'i kadrosuna dahil etti.
Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, kısa forvet pozisyonunda görev yapan Caner Erdeniz'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki basketbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Caner Erdeniz, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan