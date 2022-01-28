Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Kristopher Clyburn'ü transfer etti

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Kristopher Clyburn'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucu şutör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Rusya'nın CSKA Moskova takımında oynayan Will Clyburn'ün kardeşi Kristopher Clyburn, son olarak İsrail temsilcisi Maccabi Rishon LeZion'da forma giydi.