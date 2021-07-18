Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Büyükçekmece Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı kadrosuna kattı.

Büyükçekmece Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Elan Chalon'da forma giyen 31 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Crawford, 2019-2020 sezonunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da forma giymişti. ABD'li basketbolcu, söz konusu sezonda Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 23 maçta 15,9 sayı, 5,6 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Hande Yener Kadir Doğulu
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:54:44. #1.14#

title