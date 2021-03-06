Büyükçekmece Basketbol: 117-82

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Kaan Büyükçil (xx), Can Mavisu (xx)PINAR KARŞIYAKA: Metecan (xxx) 10, Morgan (xxx) 12, Taylor (xxx) 10, M Baye (xxxx) 26, Yunus (xx) 1, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 16, Semih (xx) 9, Nusret (xxx) 9, Onuralp (xx) 7, Mahir (xx) 4, Arca (xx)BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL : Olaseni (xxx) 28, Anderson (xx) 10, Farrell (xx) 8, Oliver (xx) 12, Mert (xx) 6, Klobucar (xx) 7, Ömer Utku (xx) 7, Enes (x) 4, Fırat (x), Burak (x)1.PERİYOT: 29-17İLK YARI: 60-353.PERİYOT: 93-61

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, 23'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 35 sayı farkla 117-82 mağlup etti. Pınar Karşıyaka 19'uncu galibiyeti elde ederken, Büyükçekmece 15'inci yenilgisini aldı. Yeşil-kırmızılılar bu sezon ilk kez 100 sayı barajını aştı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla konuk ekipten Olaseni olurken, Pınar Karşıyaka'da M Baye 26 sayı üretti.Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta 5'inci dakikaya 10-10 eşitlikle girilirken, M Baye'nin dış atışlarıyla üstünlük kuran ve 7-0'lık seriler yakalayan ev sahibi ekip çeyreği 29-17 üstün kapattı. İkinci periyotta Nusret, Henry, Kennedy ve Taylor'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açan Pınar Karşıyaka soyunma odasına 25 sayı önde girdi: 60-35. Üçüncü çeyreğe etkili başlayıp 25'inci dakikada M Baye'nin 3 sayılık basketiyle 77-44 öne geçen yeşil-kırmızılılar, periyodu 93-61 üstün tamamladı. Final periyodunda 35'inci dakikada 35 sayı (106-71) farka ulaşan Pınar Karşıyaka, maçı aynı farkla kazandı: 117-82.ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUÖnceki gün Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimiz için maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.YÖNETİM MAÇA GELMEDİ

Ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle Pınar Karşıyakalı basketbolcuların dün antrenman boykotu yapmasının ardından Başkan Turgay Büyükkarcı ve basketbol şube yönetimi tribünde yer almadı. Yönetimin bu hareketi takıma tepki olarak yorumlandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı