Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

09.02.2021 01:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:28
Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbol Süper Lig maçında bugün Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği Basketbol Süper Lig maçları, Türkiye'nin en çok takip edilen liglerindendir. Basketbol Süper Lig maçında, Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı gerçekleşecek. Peki, Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

BÜYÜKÇEKMECE - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Lig, Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı, İstanbul'da Gazanfer Bilge'de oynanacak. Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı, TRT Spor 2 , Tivibu Spor 2 kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, TRT Spor 2 , Turkcell TV+ 71, Digiturk 87,Vodafone TV 72,Kablo TV 242, Tivibu 85 ve web üzerinden izlenebilecek.

BÜYÜKÇEKMECE - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

Basketbol Süper Lig heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak Büyükçekmece - Anadolu Efes maçı, Türkiye saatiyle 17.00'da başlayacak.

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