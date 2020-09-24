Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

24.09.2020 21:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:02
Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen teknenin marinaya çekildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen teknenin marinaya çekildiğini duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.

KEGM çalışanlarının tekneyi marinaya çektikleri fotoğraflar da Twitter'da paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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