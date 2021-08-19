Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı
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Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında su alan 12 metre boyundaki teknenin Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece açıklarında su alan 12 metre boyundaki teknenin Silivri Limanı'na emniyetle yanaştırıldığını bildirdi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında su alan, içinde 4 kişi bulunan 12 metrelik teknenin suyunun KEGM-6 botu tarafından boşaltıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknenin yedeklenerek emniyetle Silivri Limanı'na yanaştırıldığı kaydedildi.

Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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