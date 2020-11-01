Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı
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Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı

01.11.2020 00:03 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:09
Büyükçekmece açıklarında balıkçı teknesi battı

İstanbul DHABüyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

İstanbul DHA

Büyükçekmece açıklarında batan balıkçı teknesindeki 8 balıkçının kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı öğrenildi.Olay akşam saatlerinde Gürpınar açıklarında meydana geldi. Bir balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir sebepten batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler batan gemideki 8 balıkçıyı kurtararak Gürpınar Balıkçı Barınağı'na getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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