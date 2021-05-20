Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
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Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde

Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay Deresi, ıslah edilip, temizlendikten sonra balıkların çoğaldığı alana dönüştü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay Deresi, ıslah edilip, temizlendikten sonra balıkların çoğaldığı alana dönüştü. Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, üremek için akıntının tersine yüzen tatlı su kefallerinin avlanmaması gerektiğini söyledi. 

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin tatlı sulara doğru çıktığı üreme yolculuğu sürerken, benzer durum da Yüksekova'da yaşanmaya başladı. İlçe merkezi ve Yeşildere Mahallesi'nden geçen evsel atıklar nedeniyle pis kokular yayıp, kötü görüntü sunan Büyükçay Deresi'nde belediye, 2 yıl önce dönüşüm projesi kapsamında çalışma başlattı. Bu kapsamda dere yatağı, çöplerden ve evsel atıklardan kurtarılıp, ıslah edildi, yapılan çalışmalar ise kasım ayında tamamlandı. Suyun temizlenip, berraklaşmasıyla da derede balıklar, yüzmeye başladı. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri gibi Büyükçay Deresi'ndeki tatlı su kefalleri de üremek için akıntının tersine yüzerek, görsel şölen sunuyor.Yüksekova Belediyesi veterineri Hekim Kaçan, tatlı su kefallerinin üreme zamanı olduğunu ve nisan-temmuz döneminde avlanmamaları gerektiğini belirterek, "20 yıldır ilçemizden geçen Büyükçay Deresi maalesef kötü kullanıldı. Çöp, evsel atıklar ve banyo atıkları nedeniyle kötü bir duruma gelmişti. Yapılan çalışmalarla birlikte deremiz temiz kokmaya, berraklaşmaya başladı. Bununla birlikte de balıkları görmeye başladık. Vatandaşlarımızdan ricamız, üreme dönemi olduğu için bu balıkları avlamamalarıdır" dedi. 


Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde
Büyükçay Deresi'nde kefaller üreme döneminde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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