Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tüfekle vurarak çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı
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Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tüfekle vurarak çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

02.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:30
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tüfekle vurarak çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Çanakkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanları av tüfeği ile vurup çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanları av tüfeği ile vurup çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide başıboş gezen hayvanların av tüfeğiyle vurulduğunu tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, S.A. ve E.K. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait traktörde yapılan aramalarda ise başından vurulmuş ve parçalanmış bir büyükbaş hayvan, ruhsatsız pompalı av tüfeği, fişek, satır, bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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