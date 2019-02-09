Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 77 Bin 731 Oldu

DÜZCE(İHA) – TÜİK verilerine göre Düzce'de 2018 yılı sonu itibariyle 63 bin 139 büyükbaş, 14 bin 592 küçükbaş hayvan bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında 63 bin 139 baş olarak gerçekleşirken Küçükbaş hayvan sayısı ise 14 bin 592 baş olarak gerçekleştiği açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA