Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı 2018'de 3 Milyon Arttı

Türkiye'de tarımda kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında yüzde 4.83'e karşılık gelen 3 milyon artışla 63 milyon 338 bine ulaştı. Bu sayının 17 milyon 221 binini büyükbaş hayvanlar, 46 milyon 117 binini de küçükbaş hayvanlar oluşturdu.

TÜİK'in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre toplam hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.83 arttı ve 60 milyon 338 binden 63 milyon 338 bine yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

"Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artışla 17 milyon 221 bin baş oldu.

"Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 6.9 artışla 17 milyon 43 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 10.5 artış ile 178 bin 397 baş oldu.

"Küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artışla 46 milyon 117 bin baş oldu.

"Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 4.5 arttı ve 35 milyon 195 bin baş oldu. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 2.7 arttı ve 10 milyon 922 bin baş oldu.

"Toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artarak 22 milyon 121 bin ton oldu. Bu miktarın yüzde 90.6'sını inek sütü, yüzde 6.5'ini koyun sütü, yüzde 2.5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

"Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 4.9, tiftik üretimi yüzde 4.2 ve kıl üretimi yüzde 3.5 arttı.

"Bal üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi ise yüzde 11.2 azalarak 3 bin 987 ton oldu.

"İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artarak 693 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 3.9 artarak 2 bin 210 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9.7 artarak 6 bin 238 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 8.0 azalarak 94 ton olarak gerçekleşti.

"Yılsonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3.7 artışla 229 milyon 507 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2.1 artışla 124 milyon 55 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 4.4 artışla 4 milyon 43 bin adet oldu. 2018 yılında ördek sayısı yüzde 8.4, kaz sayısı ise yüzde 10.4 arttı." (Grafik) - İstanbul

Kaynak: DHA