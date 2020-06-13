Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu
ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.
13.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:44
ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.
Merkeze bağlı Ağılözü köyü Çimen mevkisinde dün öğle saatlerinde, 110 büyükbaş hayvandan oluşan sürünün üzerine yıldırım düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye veterinerler sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 ineğin telef olduğu belirlendi
Kaynak: DHA