Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.

ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu. Merkeze bağlı Ağılözü köyü Çimen mevkisinde dün öğle saatlerinde, 110 büyükbaş hayvandan oluşan sürünün üzerine yıldırım düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye veterinerler sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 ineğin telef olduğu belirlendi

Kaynak: DHA