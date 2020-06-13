Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu
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Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu

ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.

Büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu
13.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:44

ERZİNCAN'da, büyükbaş sürüsüne yıldırım isabet etti, 3 inek telef oldu.

Merkeze bağlı Ağılözü köyü Çimen mevkisinde dün öğle saatlerinde, 110 büyükbaş hayvandan oluşan sürünün üzerine yıldırım düştü. Çobanın yardım istemesi üzerine bölgeye veterinerler sevk edildi. Yapılan kontrolde 3 ineğin telef olduğu belirlendi 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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