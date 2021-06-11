Büyükbaş kurbanlık hayvan taşıyan tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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Büyükbaş kurbanlık hayvan taşıyan tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Büyükbaş kurbanlık hayvan taşıyan tır devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyük baş kurbanlık hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, tır içerisinde yüklü bulunan hayvanlardan 17 tanesi telef oldu.

Büyük baş kurbanlık hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, tır içerisinde yüklü bulunan hayvanlardan 17 tanesi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan - Gümüşhane Karayolu 25. kilometresinde, Pöske Dağı olarak bilinen mevkide meydana gelen trafik kazasında kurbanlık büyükbaş hayvan yüklü 24 AAN 962 plakalı tır, sürücüsü İsmail Bektaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında tır şoförü yaşamını yitirirken tır üzerinde bulunan büyükbaş kurbanlıklardan 17 tanesi olay yerinde telef oldu. Kazayı gören vatandaşların olayı güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine jandarma, AFAD ve 112 ekipleri kaza olan alanda gerekli önlemleri alarak kazaya müdahale etti. Kaza sonrası araçta bulunan ve yara alan diğer hayvanlar ise Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinden gelen kasaplar tarafından kesilerek telef olmaktan kurtarıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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