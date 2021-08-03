Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
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Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi yangının ilerlemesi sebebiyle alevlere teslim olurken, vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını sahil kenarına getirerek yangından korudu.

Muğla'nın pek çok noktasında çıkan yangınlarla mücadele hem havadan hem de karadan devam ediyor. İlk olarak 28 Temmuz'da çıkan yangın nedeniyle pek çok çiftlik ve yaban hayvanı da telef oldu. Alevlerin sabah saatlerinde Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ne ulaşmasıyla birlikte mahalle boşaltıldı. Gece saatleri olması nedeniyle havadan müdahalenin yapılamadığı bölgede yangına karadan müdahale devam ediyor. Boşaltılan mahallede vatandaşlar ise özellikle büyükbaş hayvanların yangından etkilenmemesi amacıyla sahile getirdi. Tamamen tahliye edilen mahallede büyükbaş hayvanlar da getirildikleri sahilde güvene alınmış oldu. Öte yandan bölgeye girişler jandarma tarafından kapatıldı.

(Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten - Bekir Tosun/İHA)

Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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