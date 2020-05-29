Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kamerada
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Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kamerada

Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kamerada Erzincan'da köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

29.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:33

Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da köprüden yola düşerek telef olan ineklerin düşme anları cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi.

Erzincan - Erzurum Çevre yolu üzerinde bulunan üst geçitten aşağıya düşen 3 büyükbaş hayvan telef oldu. İnek sürüsünü çevre yolu üzerinde ahıra götüren çobanın dikkatsizliği sonucu inekler yolun kenarındaki demir bariyerlerin arasına sıkıştı. Dar alanda hareket eden 3 inek yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek telef oldu. Bu sırada üst geçit altında seyreden trafik dururken ineklerin köprüden düşerek telef olduğu anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi.

Büyükbaş hayvanların köprüden düşerek telef olduğu anlar kamerada

Kaynak: İHA

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