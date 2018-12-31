Büyükbaş Hayvanlara Tırnak Bakımı Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, büyükbaş hayvanlarda tırnak ve ayak bakımı konusunda besicilere uyarılarda bulundu.

Demir, açıklamasında, hayvanların bakımı yapılamayan tırnağında enfeksiyon oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tırnak bakımı yapılmayan hayvanların tırnakları arasında biriken pislikler enfeksiyona sebebiyet veriyor. Tırnaktaki fazla dokuların ortadan kaldırılması için hayvanlarda tırnak bakımının yapılması gerekir. Tırnağında enfeksiyon oluşan hayvan ayakta durmakta güçlük çeker. Ayakta duramayan hayvan yemliğe gidemediğinden yeterince beslenemez. Bu durum da hayvanda et, süt gibi ekonomik kayıplara neden olur."

Hayvanların sağlığı ve süt verimin artması için ayak ve tırnak bakımın gerekli olduğunu vurgulayan Demir, hayvanların tırnağının 6 ayda bir kesilmesini önerdi.

Kaynak: AA