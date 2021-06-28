Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları

Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimlerimiz tarafından büyükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimiz de dahil olarak üzere aralıksız olarak devam ediyor. Üreticilerimizin sorunsuz bir dönem geçirmesi en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları
Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Yiğit Şardan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 08:58:17. #1.14#

title