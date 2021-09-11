Büyükbaş hayvanlar tek tek telef olmaya başladı

Mahalleyi 'salgın hastalık ve kene' korkusu sardı

BURSA - İznik'e bağlı Elmalı Mahallesinde bir hafta içerisinde 20 büyükbaş hayvan öldü. Ölümler devam ederken mahalleliyi kene korkusu sardı. Belediye yetkilileri ölen hayvanları kireçler ile gömüyor.

İznik'in en büyük mahallelerinden Elmalı mahallesinde bir hafta içinde 20 inek öldü. Ölümler devam ederken mahalleliler ise keneden şüpheleniyorlar. Bir haftada 2 hayvanını kaybeden Ömer Uslu, "mahallemizde tüm hayvancılık yapan herkesin teker teker hayvanlar ölüyor. Salgın var diyorlar keneden bulaşıyor diyorlar. İlaçlar alıyoruz bir dünya para veriyoruz. Ama etkisi yok acil önlem bekliyoruz." Dedi.

Mahallede çobanlık yaparak geçimini sağlayan Ali Turan, "ben genç girişimci olarak bu işe atıldım. Çok sayıda da hayvanım var. Ama bu salgın sonucu benim hayvanlarım öldü. Acil yardım bekliyoruz" dedi.