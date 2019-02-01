Büyükbaş Hayvanlar İlgisizlikten Telef Oldu

Büyükbaş hayvanlar ilgisizlikten telef oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bakılmayan bazı büyükbaş hayvanlar soğuk hava ve açlık nedeniyle öldü

Mahalle sakinleri hem bahçelerine zarar veren hem de ölüme terk edilen büyükbaş hayvanlara bakım yapılması için destek istedi

Mahalle sakinleri tüm hayvanseverleri seferber olmaya davet etti

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde sahipleri tarafından bakılmayan büyükbaş hayvanlar soğuk hava ve açlık nedeniyle telef oldu. Mahalle sakinleri hem bahçelerine zarar veren hem de ölüme terk edilen büyükbaş hayvanlara bakım yapılması için destek istedi.

Konyaaltı ilçesine bağlı Yarbaşçandır Mahallesi sakinleri yüzlerce inek ve yavrularının ölüme terk edildiğini ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Sahiplerinin yeterince bakmadığı iddia edilen küpeli inekler, kar ve soğuk hava nedeniyle açlıkla karşı karşıya kaldı. Kar içinde yiyecek bulmaya çalışan inek ve buzağılardan bazıları ölerek, yabani hayvanlar tarafından parçalandı.

Mahalle sakinlerinden Recep Pınarbaşı, hayvanların ölümünün ardından olaya kayıtsız kalamadı ve gördükleri manzaraları görüntüledi. Pınarbaşı, ineklerin bulunduğu bölgeye giderek, "Bu inek ölmüş, yabani hayvanlar yemiş. Hayvan atıkları ortada. Hayvanseverler, hayvanlarımızın durumu bu. Gruplar halinde yeni buzağı ve inekler kalıyor. Hayvanlar açlık ve soğuktan titriyor. Bu buzağıların yarısı ölüyor, yarısı sağ kalıyor. Hayvansever vatandaşlarımı Antalya'nın merkezinde değil, Yarbaşçandır Mahallesi'ndeki bu hayvanların halini gelsinler görsünler. Uzağa gitmeye gerek yok. Küçücük buzağılar da ölmüş. Tarım İlçe gel, ölen ineğin küpesi de var. Görün hayvanseverler görün. Hayvanın haline bakın, köpekler leşinin başında. Buzağıların da akıbeti bu olacaktır. Sahipleri evinde sobanın başındayken, hayvanlar dağda soğukta. Bu ihbar olarak kabul edilsin" diye sitem etti.

"Açlıktan titriyorlar"

Hayvanların durumuna çok üzgün olduğunu dile getiren Pınarbaşı, "Bu ineklerin sahibi var ama bakmıyorlar. Sürü 5-6 mahallenin sınırları içinde kendi kendine büyüyor. Bahçelerimizin içinde, karın altında yaşarlar. Bu sene kar yağınca, inekler ölüyor. Yol boyunca iki inek ölüsü gördüm ama içeride çoktur. Buzağılar ölmek üzere, titriyor, aç susuz, Resmen çalı yiyorlar. Sahipleri biraz saman götürmüşler, inekler başı boş sahipsiz gibi. Hayvanların küpeleri var. Tarım ilçe bunlara buzağı parası ve destek veriyor. Tarım alanlarımıza da zarar veriyor. Zarar verdiğine dair tutanaklarımız da var" dedi.

"Çözüm bulunsun"

Pınarbaşı, "Bu inekler bakılacaksa ahırda bakılır. Salmışlar dağa mevlam kayıra. Bu hayvanlar kendi kendine doğum yapıyor. Yol boyunda ineklerin durumu ortada. Bir çözüm bulunsun. Yarbaş Çandır Mahallesi'nin tamamı ve civar mahallelerde mağdur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA