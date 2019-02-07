Büyükbaş Hayvan Sayısı 2018'de Arttı

Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında yüzde 6,9 artarak 17,2 milyon baş oldu.

Türkiye İstatstik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 17 milyon 221 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 6,9 artarak 17 milyon 43 bin baş olurken, manda sayısı yüzde 10,5 artış ile 178 bin 397 baş olarak gerçekleşti.

Küçükbaş hayvan sayısı 46,1 milyon baş oldu

Küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında artarak 46 milyon 117 bin baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısında bir önceki yıla göre yüzde 4,5 oranında bir artış meydana geldi ve 35 milyon 195 bin baş olarak gerçekleşti. Keçi sayısında ise yine bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında bir artış meydana geldi ve 10 milyon 922 bin baş olarak gerçekleşti.

Toplam süt üretimi 22,1 milyon ton oldu

Toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 22 milyon 121 bin ton olarak gerçekleşti. Bu miktarın yüzde 90,6'sını inek sütü, yüzde 6,5'ini koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Yapağı, tiftik, kıl üretimi artarken bal, balmumu, yaş ipek kozası üretimi azaldı

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 4,9, tiftik üretimi yüzde 4,2 ve kıl üretimi yüzde 3,5 arttı. Bal üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi ise yüzde 11,2 azalarak 3 bin 987 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artarak 693 oldu. İpekböcekçiliğiyle uğraşan aile sayısı da yüzde 3,9 oranında artarak 2 bin 210 oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 6 bin 238 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 8 azalarak 94 ton olarak gerçekleşti.

Toplam kümes hayvanları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı

Yıl sonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3,7 artışla 229 milyon 507 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2,1 artışla 124 milyon 55 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 4,4 artışla 4 milyon 43 bin adet oldu. 2018 yılında ördek sayısı yüzde 8,4, kaz sayısı ise yüzde 10,4 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA