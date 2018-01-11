Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı

Karaman'da inek hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 18 Aralık'ta Çeltek Mahallesi'ndeki bir ahırdan 8 ineğin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, çalınan hayvanların bir kamyonete yüklendiği ve araç ile zanlıların Konya'ya gittiğini tespit etti.

Zanlıların ikametlerini belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek İlhan Ş, Mahir K. ve Akif Ç'yi gözaltına aldı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, çaldıkları 8 ineği, bir kesimhaneye sattıkları ve aldıkları parayla da kumar borçlarını ödediklerini söyledikleri öğrenildi.