Büyükbaş hayvan çalarken suçüstü yakalandı

26.09.2019 13:50

Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kişi, büyükbaş hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gerit köyünde ikamet eden H.K'nin ağılından büyükbaş hayvanları, panelvan araçla çalmaya çalışan A.T'yi (43) suçüstü yakaladı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin de yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA