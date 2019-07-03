Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmen, Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.
Sürmen, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane ismi ve kaptanı Cemil Usta'nın adının verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Trabzonspor camiası adına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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