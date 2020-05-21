Büyükataman: "İhanet korosunun bet seslileri sistemli bir şekilde Bahçeli'yi ve partimizi hedef...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükataman: "İhanet korosunun bet seslileri sistemli bir şekilde Bahçeli'yi ve partimizi hedef...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İhanet korosunun bet seslileri sistemli bir şekilde Bahçeli'yi ve partimizi hedef almaktadır.

Büyükataman:
21.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:58

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İhanet korosunun bet seslileri sistemli bir şekilde Bahçeli'yi ve partimizi hedef almaktadır. Genel Başkanımız, CHP yanaşması İP'in 'Memleket Masası' adı altında Türkiye'ye tezgah açmasına ve Kılıçdaroğlu'nun kıymetli milletvekillerini işportaya düşürme arzusuna haklı tepkileriyle set çekmiştir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 'Memleket Masası' ile ilgili açıklamalarda bulundu. CHP, HDP, İYİ Parti ve SP'yi PKK ve FETÖ'ye sözcülük yapmakla suçlayan Büyükataman, "PKK, FETÖ'nün siyasi ağzı olmaya hevesli CHP-HDP-İP ve SP ortaklığı, büyük Türk milletinin haklı beklentilerine cevap vermek üzere bizzat Türk milleti tarafından kurulan Cumhur İttifakı'na karşı 'Alidavut oyunları'yla cephe genişleteceğini düşünmektedir. Gezi ve 15 Temmuz kalkışmalarıyla kanun dışı yöntemlerin tüketildiği Türkiyemizde şimdi de kanunları kemirip demokrasi surlarında gedik açma teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket, demokrasi farelerinin bu oyununa geçit verecek değildir. Masanın altına hain Gülen'i konuşlandırıp, ondan sufle almaya kalkanlar, Kandil'le temsilcileri vasıtasıyla kulaktan kulağa oynayanlar ipliklerinin pazara çıkmasıyla işporta tezgahlarını apar topar toplamış gözükmektedir" dedi.

Son zamanlarda MHP ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yıpratmaya yönelik bir takım girişimlerin olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Ne var ki son bir haftadır bu ihanet korosunun bet seslileri bütün fitne yayım kanallarından sistemli bir şekilde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve partimizi hedef almaktadır. Gazete görünümlü propaganda kağıtlarından internet haber sitesi süsü verilen iftira merkezlerine, TV kanallarından YouTube üzerinden yapılan tele-fitnelere dek bütün mecralardan yalan, iftira ve saldırılara muhatap olmaktayız. Kraliçenin narin Gül'ünün sahaya sürdüğü piyon dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. 'Stratejik çöplük'ün mimarı Davutoğlu'nun ve sözcülerinin siyasette tutunmak için seçtikleri yöntem de ne tesadüftür ki Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmak olmuştur. SP'nin ve İP'in ucubeliklerinden bahsetmeye gerek dahi yoktur. İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikardır. Seslerin sahiplerinin ülkemize bugüne kadar sunduğu herhangi bir katkı söz konusu değildir. Bu şahıslar bundan sonra memlekete faydalı olmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey susmaktır" ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Milliyetçi Hareket'in ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin birleştirici gücü ve güven kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bunu göremediğini iddia edip Sayın Genel Başkanımıza saldıranlar, ucuz sahtekarlardır, Türk milletiyle kavgası olanlardır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz. Türk milletinin sahip olduğu devletlerde ezelden ebede temel kuraldır: Türk milletine ve devletine zarar vermek istiyorsan önce Türk milliyetçilerini hedef alacaksın. Gayrimilli bir cephede yer alanların Milliyetçi Hareket'e ve onun Genel Başkanı'na yönelik bu hamleleri olmasa idi kendimizden şüphe ederdik. Türkiye'yi tuş etmeye kalkanlar, yabancı mihrakların Türkiye sözcüleri neden bize saldırmıyor diye kendimizi sorgulardık. Görülmektedir ki taş doğru yere atılmıştır. Çünkü ses doğru yerden gelmektedir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz Haber
Darbeci Hafter'den küstah tehdit: Türklere, Libya tarihinin en büyük hava harekatını başlatıyoruz
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor Haber
Tedbirlere uyulmayan Van, ikinci koronavirüs dalgası için sinyal veriyor
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Haber
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu Haber
Emniyet kemeri sayesinde takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti
Müteahhit, 'Özel mülküm' diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Dün serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, bugün tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının inanılmaz değişimi!
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
İmamoğlu'ndan kendisi için 27 kez soruşturma izni veren Soylu hakkında suç duyurusu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
'Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım' diye düşünenleri üzecek haber
"Normalleşme başladı, yakın zamanda maskeyi de atarım" diye düşünenleri üzecek haber
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Soğuk algınlığı olanlara bile koronavirüs testi yapılacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ibadete açılacak camiler için 8 uyarı
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Ruanda'da koronavirüse karşı robotlar da kullanılacak
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Neymar Hasan Şaş Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bakan Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Büyükataman: "İhanet korosunun bet seslileri sistemli bir şekilde Bahçeli'yi ve partimizi hedef... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 13:58:34. #1.15#
title