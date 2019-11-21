BÜYÜKANIT CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK İ
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BÜYÜKANIT CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK İ

İstanbul DHAGENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

21.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:04
BÜYÜKANIT CUMARTESİ GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK İ

DHA

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral 'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. 

Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede bu sabah solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt'ın cenaze programı belli oldu. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek


Kaynak: DHA
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