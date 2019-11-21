Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek
Haberler » Güncel » Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek - Haber

Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

21.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:05
Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral 'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. 

Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede bu sabah solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt'ın cenaze programı belli oldu. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et