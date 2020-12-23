Büyükakın, zabıta ve ulaşım dairelerinin yeni binalarını ziyaret etti
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Büyükakın, zabıta ve ulaşım dairelerinin yeni binalarını ziyaret etti

23.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:46
Büyükakın, zabıta ve ulaşım dairelerinin yeni binalarını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Fuar alanında bulunan ve Millet Bahçesi projesinden dolayı eski Mannesman Fabrika bölgesine taşınan Zabıta ve Ulaşım dairelerinin yeni binalarını gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Fuar alanında bulunan ve Millet Bahçesi projesinden dolayı eski Mannesman Fabrika bölgesine taşınan Zabıta ve Ulaşım dairelerinin yeni binalarını gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Fuar alanında bulunan ve Millet Bahçesi projesinden dolayı eski Mannesman Fabrika bölgesine taşınan Zabıta ve Ulaşım Dairelerinin yeni binalarını gezerek çalışanlarla sohbet etti. Personellerle yakından ilgilenen ve pandemi dönemi başta olmak üzere büyük emek ve gayretle Kocaelilere hizmet eden çalışanlara teşekkür eden Büyükakın,"Milletimize hizmetkar olan bizler, halkımıza 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi hep birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve şehrimiz, bizlerin ortak sevdası, geleceğidir. Biz millete hizmet yolunda asla tökezlemeden, duraksamadan ve hep birlikte çalışarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ulaşım ve Zabıta personelleriyle hizmet kalitesinin artmasına dönük öneri ve fikirlerini de alan Büyükakın, daire başkanları ve müdürlerden yapılan tüm çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük bir aile olduğunu dile getiren Büyükakın, "Aziz hemşerilerimize hizmet için bir sözümüz var. Bu sözümüzün gereği vatandaşımızın her daim yanlarında oluyor, eserlerimizle halkımızın yaşamına değer katıyoruz. İşte bu büyük aile, vatandaşlarımızın mutlu olması için elinden gelenin fazlasını yapıyor, yapmayı da sürdürecektir. Çalışacağız, hiç yorulmadan her alanda çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, engellilerimizin ve tüm insanımızın derdiyle dertleneceğiz. Eksiklikleri çözmek için hep birlikte elimizden gelenin çok daha fazlasıyla bu aziz milletimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Gece gündüz demeden vatandaşın tüm talepleriyle ilgilenen Zabıta ve Ulaşım çalışanlarına ortaya koydukları tüm hizmetler için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Hemşerilerimiz bize güvenerek bu çok önemli göreve getirdi. Bu güvenin sorumluluğunu her birinizin taşıdığını da biliyorum. Kocaeli'nin gerek altyapısı gerek üstyapısı olmak üzere, sağlık, sosyal, spor, ulaşım her alandaki hizmetlerimizle halkımızın yanındayız, yanında olmayı da çalışanlarımızla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Büyükakın, zabıta ve ulaşım dairelerinin yeni binalarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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