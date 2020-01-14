Büyükakın, Yerlikaya ve Aktaş'ı konuk etti
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Büyükakın, Yerlikaya ve Aktaş'ı konuk etti

Başkan Büyükakın, İstanbul Valisi Yerlikaya ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ı konuk etti

14.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:43
Büyükakın, Yerlikaya ve Aktaş'ı konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı 'ı makamında konuk etti.

Başkan Büyükakın, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı nedeniyle Kocaeli'ye gelen konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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