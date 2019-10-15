Büyükakın; ''Sadık yârimiz topraktır, Toprağa sahip çıkmalıyız''

15.10.2019 13:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verdiği yüzde 50 hibeli tohumlar dağıtıldı. Programda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bizim sadık yârimiz topraktır. Toprağa sahip çıkmalıyız" dedi.

YÜZDE 50 HİBELİ TOHUM DAĞITIMI

Çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan hibe desteğinin 2019 yılında da devam etmesi talebinde bulunmuştu. Talebin ardından gerekli işlemleri başlatan Başkan Büyüakkın, çiftçilerin isteğini yerine getirdi. Yüzde 50 hibeli 2019 sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohum dağıtımı, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

FUAR MERKEZİ DOLDU TAŞTI

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfü Efil, İzmit Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Celal Çobanoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nuri Al, Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, birlik başkanları ve ilçelerden gelen çiftçiler katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Programın açılış konuşmasını Kandıra Sinanlıbilalli Mahallesi'nden önder çiftçi Hatice Efe yaptı. Efe, Ürettiğimiz sebze ve meyveleri pazarlarda satarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ata tohumlarını muhafaza ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Katkılarından dolayı Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum" dedi.

"3 ATA TOHUMUMUZ TESCİLLENDİ"

Türkiye'de ata tohumu ile ilgili bir trend başladığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ata tohumu, geleceğimizin de teminatı. Özel laboratuvarlarda yetişen tohumlara benzemiyor, son derece hayati, suya daha az ihtiyaç duyuyor. Şu ana kadar 3 tanesinin tescili yapıldı, 3 tanesinin de tescil başvuruları yapıldı. Çiftçilikle ilgili konularda dünyada bir trend var. Tarım sektöründe çalışanların ekonomide payı zaman içinde azalarak devam ediyor. Kocaeli'de kırsal alanlarda nüfusun yüzde 6'sı yaşar. Tarımda çalışanlara baktığımızda da yine bu sayı az. Ekonomik gelişme arttıkça tarımda çalışan nüfus azalır" dedi.

"SULAMA YAPILAMAYAN YERLERE SULAMA YAPILMASI TALİMATINI VERDİM"

Toprakların bir bütün olarak ekilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, "Ülkemizde tarımın ana sorunu toprakların bölünmesidir. Toprakların birleştirilmesi ve daha mantıklı ölçeklerde üretim yapmalıyız. Bu konuda sizlerle el ele verirsek doğru işler yaparız. İkinci ana konu sulama meselesi. Sulama imkânının bulunduğu yerlerde bunun daha da geliştirilmesi henüz sulama imkânına kavuşmamış yerlerde ise daha uygun sulama yapılması talimatını verdim. Yapmamız gereken başka bir şey ise organik tarımı gerçekleştirmek.

"SADIK YÂRİMİZ TOPRAK"

Bizim sadık yârimiz topraktır. Toprağımıza sahip çıkmalıyız. Burada Eko Turizm ve perma kültür imkânını geliştirmek zorundayız. Eko turizmde başarılı olursak ona paralel olarak tarım da başarılı oluruz. Bu konuda yapılacakları destekleyeceğiz. Kandıra'mız bunun için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Şu ana kadar 12 milyonluk destek verildi. Bu günde toplamda 3 milyonluk 900 ton yem bitkisi vereceğiz. Aslında size balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Şu an size balık veriyoruz. Bu böyle gitmez. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Daha müreffeh yaşamak için şimdiden geleceği yönetmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BURNUMUZUN DİBİNDE TERÖR DEVLETİ KURMAYA KALKTILAR"

TSK'nın Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Büyükakın, "Akılımızı peynir ekmekle yemedik. Burnumuzun dibinde terör devleti kurmaya çalışıyorlar biz de buna müsaade etmeyeceğiz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. Birkaç çapulcu ayrılıkçı hariç koca bir ülke yaşadığı topraklar için tek bir parça tek bir yürek oldu. Muhalefet partileri de operasyona destek veriyor. Bir parti hariç, onun bir parti olduğu da sorgulanmalı. Tüm muhalefet partilerimize operasyona destek verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

TOHUMLAR DAĞITILDI

Konuşmaların ardından çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yetiştirdikleri sebze, meyve, reçel ve ekmekten oluşan sepetleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hediye etti. Programın sonunda çiftçilere tohumları dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler