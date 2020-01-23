Büyükakın, Darıca'daki yangında zarar gören esnafları ziyaret etti

23.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:28

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de meydana gelen yangının ardından iş yeri sahiplerini ziyaret etti. Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen AVM'deki esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Üzerimize düşen ne görev varsa yapacağız. AVM'deki esnaflarımızın tekrar işlerinin başına geçebilmesi için de elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" dedi.

"ESNAFLARIMIZIN YANLARINDA OLACAĞIZ"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara ve diğer yetkililerin hazır bulunduğu ziyarette, alışveriş merkezinin katlarını gezen ve detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, esnaflarla da bir araya geldi. Yaraların kısa sürede sarılması için gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade eden Başkan Büyükakın, "Esnaflarımızın bu süreçte yanlarında olacağız.

Alışveriş Merkezi'nin yetkilileriyle birlikte maksimum seviyede kurulacak koordinasyonla hızlı bir şekilde çalışma gerçekleştireceğiz. AVM içerisindeki molozların taşınmasından esnaf kefalet başta olmak üzere diğer kurumlarla olan ilişkilerine kadar birçok alanda esnafımızın yanında olacağız" ifadelerini sarf etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A AYRICA TEŞEKKÜR ETTİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağılı itfaiyecilerin yoğun ve büyük fedakârlıkla yangına müdahale ettiğini dile getiren iş yeri sahipleri bu noktada Başkan Büyükakın'a ayrıca teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Hasar kayıt çalışmalarının devam ettiği ve bu noktada hızlı bir yol kaydedilmesi için de Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine düşen sorumluluklara hazır olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, esnafın talep ve önerilerini de dinledi. AVM esnafı kendilerini ziyaret eden ve sorunlarına karşı duyarlı davranan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler