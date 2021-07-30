Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi

Kandıra'da bisikletlilerle birlikte pedal çeviren Başkan Büyükakın, orman yangınlarına sebep olanları lanetlerken yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali'ne katılarak yurtiçi ve yurtdışından katılan bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Farkındalık oluşturmak için düzenledikleri festivalin amacına ulaştığını belirten Başkan Büyükakın, etkinliği gerçekleştirmekten çok keyif aldığını sözlerine eklerken orman yangınlarına sebep olanları lanetledi.

PROTOKOL DE BİSİKLETLİLERE EŞLİK ETTİ

Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali kamp alanında yapılan programa Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıralılar ve çok sayıda bisikletli katıldı. Başkan Büyükakın'ın konuşmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Ardından Büyükakın ve beraberindekiler ikinci gün etabını başlatarak bisikletlilerle birlikte pedal çevirdi.

YURTDIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİ SELAMLADI

Alanda yaptığı konuşmasında yurtdışından misafirlerin de geldiğini belirten Başkan Büyükakın, "Hollanda'dan Cezayir'den gelen arkadaşlarımız varmış. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız varmış. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah bisiklet sporu daha da yaygınlaşır. Hayata pedal çevirmeye devam edelim" diye konuştu.

KOCAELİ'NİN İMAJI DEĞİŞECEK

Doğa sporları ve bisikletin önemini vurgulamak için çabaladıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Kocaeli'nin yanlış imajını değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda Turizm Çalıştayı yapıyoruz. Diğer yandan Turizm Master Planımızı hazırlıyoruz" dedi. Kocaeli'nin büyük bir kısmının ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, "Kocaeli muhteşem güzellikleri olan bir şehir. Hem ormanları hem denizi ile her türlü doğa güzelliğini yaşamak mümkün" ifadelerini kullandı.

GÖZÜ DÖNMÜŞLERİ ALLAH'A HAVALE ETTİ

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına da değinen Başkan Büyükakın, "Bu vahşete sebep olanları lanetliyorum. İnsana, doğaya, canlıya kast edecek kadar gözü dönmüşleri Allah'a havale ediyorum. Ama yılmayacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye'mizin daha güzel olması, insanlarımızın daha iyi yaşayabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler