Büyükakın: Akıllı şehircilik uygulamaları insanı mutlu etmelidir

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespit edilmesi ve yol haritasının oluşturulması amacıyla düzenlenen "Kocaeli Akıllı Şehirler Şurası" başladı. Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki Şura'da konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Teknoloji insanoğlunun yaşamını dünyaya geldiği günden bu yana değiştiriyor. Aslında teknoloji dediğimizde sadece bilgisayar ve cep telefonlarını da anlamamamız gerekiyor. İnsanoğlu tekerleği bulduğunda bu tekerlekte aslında teknolojiydi. O zamanın şartları altında değerlendirildiğinde, yani insanın hayatında kolaylaştıran yenilikler bizim yaşam biçimimiz de değiştiriyorlar." dedi.

AKILLI ŞEHİRLER ŞURASI

Kocaeli için akıllı şehir konusunda çalışmaların tartışıldığı Şura, geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

"DÜNYANIN NEREYE GİTTİĞİNİ DOĞRU GÖRMEK LAZIM"

Akıllı şehirlerle ilgili tasarımlarda, dünyanın nereye gittiğini ve teknolojinin yönünü doğru okumanın önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın nereye gittiğini doğru görmek lazım. Dünyanın bugün geldiği yeri yüzyıllar önce insanlar hayal edilebilseydi, yani oradan buranın dünyasını bilerek, bugünü inşa etmeye kalksak zannediyorum daha az hata yapardık. Çünkü bazı şeyler bazı hatalara sebep oluyor. Bir yerde bir yenilik gelişirken dünyanın gittiği yeri görmez ve eskiye dair bir dünya inşa edersek yapmış olduğunuz sistem aslında yeniye göre eski kalacak. Aslında siz bir manada sınırlı imkanlarınızı yanlış kullanmış olacaksınız. Dolayısıyla akıllı şehirlerle ilgili tasarımda benim bu toplantıda arkadaşlarımdan birincil olarak beklediğim şey dünyanın gittiği doğru yeri bilmek yani teknolojinin yönünü doğru okumak olmalı." ifadelerini kullandı.

"AKILLI OLAN ŞEHİR DEĞİL AKILLI OLAN İNSAN"

İnsanın aklını şehir için nerede ve nasıl kullanmasını tasarlaması gerektiğini dile getiren Başkan Büyükakın, nesnelere insan aklının değince anlam kazandığını ve akıllı olduklarını söyledi. Bu süreçte insanlığın asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "İnsanlığın bugün her şeyden daha fazla felsefeye ihtiyacı var. Felsefe yoksa teknoloji felaket olabilir. Felsefe yoksa diğer bütün ilerlemeler felaket olabilir." diye konuştu.

Hayata geçirdikleri her projede, kentte yaşayan insanların mutluluğunu düşünerek hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Büyükakın, şöyle konuştu: "Teknolojiyle ilgili, akıllı şehirle ilgili çalışmalarınızda da insanın mutluluğu için olup olmadığını, yaptığınız şeylerin insanı mutlu edip etmediğinizi mutlaka sorgulamanız lazım. Çünkü yaptığınız akıllı şehir uygulamaları, insanı mutlu etmesi gereken uygulamalar. Eğer insanı mutlu etmiyorsa insanı yaşayamaz hale getiriyorsa, özel hayatı ihlal ediyorsa bunun neresinde biz insanca bir yaşam alanı arayabiliriz? Dediğimizde ise insanların özel yaşam alanlarının korunmasıyla ilgili olan konu aklımıza geliyor. Hayal etmekle ilgili her şey. Yani siz kurduğunuz alt yapı sistemleriyle buradan evinizden çıkarken trafikten gelen verileri kullanarak arabanın bilgisayarı cep telefonunuz internet ve evdeki bilgisayarlar vasıtasıyla bir model kurabilirsiniz. Aslında sabah evden çıkarken, evinizdeki akıllı bilgisayar evinizdeki klima ayarlarını yönetebilirsiniz. Bu da enerji tasarrufu dosyasının içine girer. Bu dosyalar birbiriyle alakalı. Burada çok sayıda algoritma var aslında. Bunu doğru tasarlamak, bu sistemin öğrenen bir sistem olarak kalması gerektiğini, yapay zeka dediğimiz yapıdan da verileri alarak bir yere doğru gitmesi gerektiğini düşünmek gerekiyor. Aslında açık bir sistem olarak kendini sürekli yenilemesi gerektiğini ve nihai amacının da insanın mutluluğu olması gerekiyor."

"KOCAELİ İNOVASYONUN MERKEZİ"

Kocaeli Kongre Merkezindeki Şurada konuşan Vali Seddar Yavuz, şehirleri yönetirken herkesi ilgilendiren konuların, ortak akıl ve istişareyle ele alınmasının önemine değinerek, katılımcıların yeterli desteğini almayan her çalışmanın genel olarak başarılı olmadığını kaydetti. Şuranın hayırlı sonuçlar vermesini temenni eden Vali Yavuz, "Kocaeli, aslında Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü. Bilim, sanayi ve teknoloji şehri, Bu nedenle ilimizin her alanda olduğu gibi akıllı şehirler alanında da ülkemize öncülük yapabileceği liderlik edebileceği, şu an ki uygulamalarıyla bile Türkiye'nin çok önünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü hepinizin bildiği gibi Kocaeli, Bilişim Vadisiyle birlikte Türkiye'deki bilişimin, inovasyonun merkezi. Dikkat ederseniz pandemiyle beraber aslında hayatımıza e-uygulamalar çok fazla girdi. Özellikle e-devlet altyapısı zayıf olsaydı acaba biz pandemi dönemini nasıl yönetebilirdik diye bu soruyu kendime de sordum. Vatandaşımız e-devletten birçok hizmetini yapabildi. Dolayısıyla bunu şehirlere de yansıttığımız zaman hizmetlere erişim ve planlama karar verme süreçlerine çok ciddi bir etkisi olacak. Kentleşme, sanayileşme ve insan toplulukların daha fazla şehirlerde yaşamasıyla birlikte oluşan sorunları konuştuk. Akıllı şehirlerin çıkış noktası da zaten bu." dedi.

KOCAELİ AKILLI ŞEHİRLER EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Şura'da Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan tarafından "Akıllı Şehirler Hayal Mi?" adlı sunum gerçekleştirildi. Daha sonra dün başlayan ve 24 saat süren "Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması"nda dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlara ödülleri verildi. Büyükşehir Belediyesi ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli iş birliğiyle Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya katılan takımlar, "KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi", "Trafik Kameraları Görüntü Analizleri" ve "Su Tüketimi Veri Analizleri" olmak üzere 3 farklı başlıkta, dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren, yenilikçi fikirleriyle mücadele etti. Bugün sona erecek Şurada elde edilecek raporlarla, kentin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun tespiti, yol haritasının oluşturulması ve bunun işletilmesi için Akıllı Şehirler Eylem Planı hazırlanacak.

