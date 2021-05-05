Büyükakın'a balkonlardan proje teşekkürü
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Büyükakın'a balkonlardan proje teşekkürü

Büyükakın'a balkonlardan proje teşekkürü
Bültenler - Haberler | Güncel

Başkan Büyükakın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101 ve 202. Caddelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını inceledi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101 ve 202. Caddelerde gerçekleştirilen üstyapı çalışmalarını inceledi. Fen İşleri Dairesi Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, toplam 720 metre uzunluğundaki iki cadde için 2 Milyon TL'lik bir yatırım bütçesi ayırdıklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Karamürsel ilçemize dair projelerimiz planladığımız gibi devam ediyor. Altyapıdan üstyapıya kavşaklardan çevre projelerine kadar birçok eseri güzel Karamürsel'imize kazandırmaya devam ediyoruz" açıklaması yaptı.

"VATANDAŞIMIZ BU HİZMETTEN MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete'nin de yer aldığı incelemelerde, bölgedeki vatandaşlar evlerinin balkonuna çıkarak ortaya konan eser için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Balkonlarında çalışmaları izleyen Karamürsellilere selam veren Başkan Büyükakın, proje için teşekkür eden vatandaşların güzel dilekleri için de, "Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim için esastır. Vatandaşımız bu hizmetten mutluysa biz de mutluyuz" açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca caddelerin üst yapısında emeğini ortaya koyan işçilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ORTAYA KONAN BU ESER İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

4 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleştirilen üstyapı çalışması için Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise, "Bu caddelerimiz bittiğinde ilçemizin güzelliğine güzellik katacak. Bu bölgede yaşayan hemşerilerimizin yapılan çalışma için talepleri vardı. Tahir Başkanımıza konuyu aktardığımızda Büyükşehir Belediyemizin ekipleri proje için gerekli çalışmayı yaptılar. İşte bugünde bu güzel eserin geldiği son durumu yerinde gördük. Tahir Başkanımıza bir kez daha ortaya konan bu eser için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini sarf etti.

Büyükakın'a balkonlardan proje teşekkürü

Kaynak: Bültenler

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