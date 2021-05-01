BÜYÜKADA'YI "SALYA" SARDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKADA'YI "SALYA" SARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı.

Büyükada'yı deniz salyası da olarak bilinen müsilaj sardı.

Dibe çökmesi halinde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası, adalıları endişelendirdi. Kokusundan rahatsız olan adalılar, sahile hava almaya bile gidemediklerini belirtirken, adayı saran deniz salyası havadan drone ile görüntülendi.

'NORMAL BİR KİRLİLİK OLMADIĞI ÇOK BELLİ"

Marmara Denizi'nde sık sık görülmeye başlanan deniz salyası da olarak bilinen müsilaj şimdi de Büyükada'yı sardı.

Sahildeki görüntünün hiç hoş olmadığını söyleyen Büyükada sakini Rümeysa Uzun, 'Arkadaşlarımla sahile gezmeye geldik. Ancak denizin çok kirli olduğunu fark ettik. Başlarda denizde ne olduğunu anlamadık ama normal bir kirlilik olmadığı çok belliydi. Kokusu çok kötü. Görüntüsü de hiç hoş değil. Bir adalı olarak denizlerdeki bu durum bizi çok rahatsız ediyor. Geçen senelerde sahilde böyle bir şey görmemiştik" dedi.

'KOKUDAN DURAMIYORUM"

Artık adada sahil havası bile almanın mümkün olmadığını belirten Merve Çelik de 'Sahile hava almak için geldim. Ancak sahilin pek hava alınacak hali kalmamış. Şu an kokudan duramıyorum. Denizin bu kötü haliyle temiz nefes almak pek mümkün olmuyor" diye konuştu.

'FAZLA GÖRÜLMEYE BAŞLADI"

Gün geçtikçe deniz salyalarının arttığını söyleyen Ozan Emre Gündürü ise, 'Sahile çok seyrek geliyorum. Deniz salyalarının özellikle kokusu bizi çok rahatsız ediyor. Bu şikayetlerimizi belediyeye bildirmemize rağmen bir dönüş alamadık. Deniz gün geçtikçe deniz salyaları yüzünden daha kötü olmaya başladı. Eskiden bu kadar çok yoktu son zamanlarda daha fazla deniz salyası görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKADA'YI 'SALYA' SARDI
BÜYÜKADA'YI 'SALYA' SARDI
BÜYÜKADA'YI 'SALYA' SARDI
BÜYÜKADA'YI 'SALYA' SARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ada sakinleri endişeli! Büyükada'yı 'salya' sardı
Ada sakinleri endişeli! Büyükada'yı 'salya' sardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Hakan Altun Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BÜYÜKADA'YI "SALYA" SARDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:00:02. #1.15#

title