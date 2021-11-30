BÜYÜKADA'YI LODOS VURDU:  İSKELE HASAR GÖRDÜ, YOLLAR SU ALTINDA KALDI, TAŞLAR YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Melike YAZGILI/ BÜYÜKADA'da lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. İskele ve çevresi büyük hasar gördü. Sahil yolu su altında kalırken parke taşları yerinden sökülerek etrafa saçıldı.

İstanbul genelinde dün başlayan lodos bugün de etkisini sürdürdü. Büyükada'da şiddetli lodosun etkisiyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle sahil sular altında kaldı. Vapur iskele büyük hasar gördü. Sahil yolu ve çocuk parkındaki parke taşları da yerinden sökülerek etrafa saçıldı. Kıyıda bulunan restoran da lodos nedeniyle hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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