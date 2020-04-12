Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu
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İstanbul

Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu

Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul'un caddeleri ve meydanları boş kaldı.

12.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:16
Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu

Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu

İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul'un caddeleri ve meydanları boş kaldı. Özellikle hafta sonları neredeyse adım atacak yer olmayan Büyükada, sokağa çıkma yasağının ardından ıssız adaya döndü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla beraber İstanbul'un sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yerlerinden olan Büyükada'da sokakların ıssızlığa büründüğü görüldü. Önceki zamanlarda adım atılacak yer bulunamayan Büyükada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ıssız adaya döndü.

Büyükada sokağa çıkma yasağının ardından ıssız ada oldu

Kaynak: İHA

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