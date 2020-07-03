Büyükada davasında karar çıktı (1) BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

Kaynak: DHA