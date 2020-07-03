BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR
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BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR

BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR
03.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:17

BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme 3 sanığı örgüte yardım suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırırken, 7 sanığın ise beraatine hükmetti.

TANER KILIÇ'A 6 YIL 3 AY HAPİS

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Nejat Taştan katıldı. Diğer sanıkları avukatları temsil etti. 

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, sanık Taner Kılıç'ı "Silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA 2 YIL 1 AY HAPİS Sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın "Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne (FETÖ/PDY) yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 

7 SANIĞA BERAATMahkeme heyeti, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti. 

BİR HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Sanıklar Taner Kılıç, Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmadığını belirten üye hakim, ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiğini söyleyerek, karara muhalefet şerhi koydu.


Kaynak: DHA

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