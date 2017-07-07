Büyükada'daki Gözaltılar
Büyükada'da gözaltına alınan 9 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği bildirildi.
Büyükada'da gözaltına alınan 9 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile diğer 8 şüphelinin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği ve soruşturmanın bundan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sürdürüleceği belirtildi.