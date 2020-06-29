Büyükada'daki bisiklet hırsızlığı kamerada BÜYÜKADA'da bahçe duvarına dayalı 2 bisikleti çalan iki kişi yakalandı.

BÜYÜKADA'da bahçe duvarına dayalı 2 bisikleti çalan iki kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 10.50 sıralarında Büyükada'da Nizam Caddesi üzerinde bir evin bahçe duvarında bulunan bisikletler, biri Azerbaycan uyruklu iki kişi tarafından çalındı. Ev sahibi tarafından Büyükada Polis Merkezi'ne haber verilmesi üzerine iki şüpheli, bisikletleri kullandıkları sırada yakalandı. Polis Merkezi'ne getirilen iki şüpheli, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Açıktan Hırsızlık suçlarından Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan bisikletler ise sahibine iade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdır. Görüntülerde sokağa giren şüphelilerden biri, bisikletlerin yanına geldikten sonra çevre kontrolü yapıyor. Bisikletlerden biraz uzaklaştıktan sonra tekrar dönen şüpheli, ani bir hareketle bisikleti alarak binmeye başlıyor ve sokaktan ayrılıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA