Büyükada'da uyuşturucu operasyonu

27.08.2019 10:12

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Büyükada'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Adalar'da uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler Büyükada Nizam Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde üretildiğini tespit ederek 14 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Mari G.(38), Ceren K.(30), Özgür E.(31) ve Suat K.(36)'yı yakalayarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 3 saksıda yaklaşık 130 gram hint keneviri bitkisi, 76 gram kullanıma hazır hint keneviri, 15 buçuk gram hint keneviri tohumu ve uyuşturucu maddeyi öğütmek için kullanılan bir aparat ele geçirildi. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mari G. ve Ceren K. sevk edildiği adliyede savcılıkta verdikleri ifade sonrasında serbest bırakılırken, Özgür E. ve Suat K. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Polis kamerasından operasyon anları

Kaynak: DHA